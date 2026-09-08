Жители Польши разгромили очередной памятник нацистским преступникам из УПА

В польском городе Белосток местные жители в очередной раз повредили монумент, установленный на месте захоронения украинских боевиков.
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Мир сошел с ума. Ставить памятники нелюдям на территории страны, где эти бешеные свиньи (бандеровско-шухевическая мразь) зверски убивала людей, это уже ни в какие ворота. Нужно не только такие памятники сносить, но и руки (а лучше сразу головы)отрубать тем, кто ставит эти памятники, и кто это разрешает.
А почему автор называет поляков, повредивший памятник нацистам-националистам-кровавым палачам, злоумышленниками, а сам акт благородного порыва патриотов - актом вандализма ? Причем слова, буквально осуждающие данный акт даны без кавычек, как факт. Учтем, что такие определения имеет право давать лишь суд.