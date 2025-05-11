Экономист Сафонов предложил ввести НДФЛ для «богатых бездельников» и рантье

Александр Сафонов, профессор Финансового университета, выступил с инициативой рассмотреть возможность введения фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для определенной категории обеспеченных граждан, не осуществляющих трудовую деятельность.
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