Маркеры откровенности. Позиция России по украинскому вопросу остаётся неопределённой

Несмотря на традиционно сдержанный с обеих сторон характер комментариев по поводу состоявшихся переговоров американской делегации в Москве и Киеве и последовавшего за ними телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, на этот раз многие участники процесса, вовлечённые в него как непосредственно, так и косвенно, оказались на удивление откровенны.
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