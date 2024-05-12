В Боливии прошла акция «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» прошла в боливийском Ла-Пасе. Об этом сообщило посольство России в стране. Как пишет ТАСС, в акции приняли участие представители дипмиссии, соотечественники, выпускники российских и советских вузов, а также ученики и учителя российско-боливийской школы.