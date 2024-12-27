Тонущий в Средиземном море экипаж судна «Урса Майор» спасли испанские моряки

Экипаж тонущего в Средиземном море судна «Урса Майор» был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Оборонлогистика», владевшей сухогрузом.
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