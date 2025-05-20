Миллиарды для мигрантской "крыши": Заработки на "ценных специалистах" поставлены на поток — система работает, силовики в доле

Evgenija Palette

А посмотрите, что пишут люди из Сибири... Люди уезжают. Сибирь просто освобождают для них... А на Западе ЭТИ СВОЛОЧИ ТЯНУТ ВРЕМЯ... (чтобы не дать Мир, который мог бы освободить силы для наведения порядка внутри страны)... И кто-то хочет сказать, что ЭТИ ПАСТУХИ ЗАВОЗЯТСЯ К НАМ БЕЗ УЧАСТИЯ ГОСДЕПА?