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  • Алекс Алекс
    Скажи, Фархад, спасибо своим землякам которые приезжают и беспредельничают у нас.Я не буду выполня...
  • Анна Зареченская
    Все эти мигранты заднозадые живут без регистрации, а зачем, когда границы открыты настежь. Вылавливать и обратно в ки...Я не буду выполня...
  • Геннадий Роженко
    Какие проблемы.... не хочет... и не надо... никто не заставляет... собрал котомочку... и домой....Я не буду выполня...

Миллиарды для мигрантской "крыши": Заработки на "ценных специалистах" поставлены на поток — система работает, силовики в доле

Миллиарды для мигрантской "крыши": Заработки на "ценных специалистах" поставлены на поток — система работает, силовики в доле

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Татарстане ликвидирован очередной крупный канал по организации нелегальной миграции.

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Комментарии
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Evgenija Palette
А посмотрите, что пишут люди из Сибири... Люди уезжают. Сибирь просто освобождают для них... А на Западе ЭТИ СВОЛОЧИ ТЯНУТ ВРЕМЯ... (чтобы не дать Мир, который мог бы освободить силы для наведения порядка внутри страны)... И кто-то хочет сказать, что ЭТИ ПАСТУХИ ЗАВОЗЯТСЯ К НАМ БЕЗ УЧАСТИЯ ГОСДЕПА?
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52 мин.
Evgenija Palette
И кто-то хочет сказать, что &quot;кто-то, кое-где, у нас порой&quot; НИЧЕГО НЕ ВИДИТ И НЕ СЛЫШИТ?...
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51 мин.
Владимир Кузин
Каждую жопу имеющею отношение к миграционной службе рассматривать под микроскопом и делать соответствующие выводы.
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46 мин.
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