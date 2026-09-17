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Шэрон Стоун рассказала, как застала продажу собственных трусов в Голливуде

Шэрон Стоун рассказала, как застала продажу собственных трусов в Голливуде

Актриса Шэрон Стоун дала интервью Variety, в котором рассказала о страхе, который вызывает у людей после «Основного инстинкта», о последствиях инсульта и о том, почему всегда забирает игровые костюмы со съемок.

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