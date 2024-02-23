Star Wars: Battlefront Classic Collection предложили за ₽1024,3 по предзаказу. На консолях дороже ...

Star Wars: Battlefront Classic Collection предложили за ₽1024,3 по предзаказу. На консолях дорожеПредставив фанатам «Звездных войн» Star Wars: Battlefront Classic Collection, Aspyr Media не стала тянуть с предварительными заказами: на ПК набор обойдется в ₽1138,11 (или ₽1024,3 со скидкой 10%).
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