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ЕДГ-2026: как прошел первый день в ситуационном центре ОП РФ

В ситуационном центре Общественной палаты РФ в первый день ЕДГ-2026 прошли три пресс-брифинга, прямые эфиры и экспертные дискуссии о ходе голосования.

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