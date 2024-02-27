Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении школьницы в Петергофе

К расследованию дела об избитой подростками 15-летней школьнице в Петергофе подключился СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад об установлении обстоятельств произошедшего.
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