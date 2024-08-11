Закон США о кибербезопасности не защищает исследователей. По мнению юристов

Юридическая неопределенность закона США о кибербезопасности ставит под угрозу исследователей ИИАмериканские юридические рамки, регулирующие кибербезопасность, не учитывают специфику работы с большими языковыми моделями — это ставит под угрозу законность деятельности исследователей в этой области.