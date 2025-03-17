Рогов: ВС РФ начали бои за село Вольное Поле у границы ДНР и Запорожья

Армия России взяла под контроль восточную часть села Вольное Поле, которое находится у административной границы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области, бои за населенный пункт продолжаются.
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