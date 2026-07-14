"Может быть это действительно Божий промысел?" - Политолог Кот решил сказать правду о смерти сенатора-русофоба Линдси Грэма*

Олег Орлов

Когда вы подбрасываете вверх мячик, неважно, верите вы в физику или нет, мяч все равно упадет... На эту тему очень интересна история с Нильсом Бором... Студенты всем преподавателям подарили подковы... Сказали , что она помогает, приносит удачу... На что Нильс Бор сказал, что лично он не верит во всю эту ересь... Каково же было всеобщее удивление, когда из всех преподавателей подкову над своим кабинетом прибил Нильс Бор... Тут студенты к нему, пытаясь уличить его во лжи... На что он ответил, что он слышал, что подкова помогает и тем кто в это не верит... Вот такой вот парадокс логики...