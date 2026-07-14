Царьград Коллаж Царьграда Политолог Юрий Кот в резкой оценке гибели сенатора‑русофоба Линдси Грэма* заявил, что неожиданная смерть после поездки на Украину может быть "Божьим промыслом".
"Может быть это действительно Божий промысел?" - Политолог Кот решил сказать правду о смерти сенатора-русофоба Линдси Грэма*
Комментарии
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Олег Орлов
Когда вы подбрасываете вверх мячик, неважно, верите вы в физику или нет, мяч все равно упадет... На эту тему очень интересна история с Нильсом Бором... Студенты всем преподавателям подарили подковы... Сказали , что она помогает, приносит удачу... На что Нильс Бор сказал, что лично он не верит во всю эту ересь... Каково же было всеобщее удивление, когда из всех преподавателей подкову над своим кабинетом прибил Нильс Бор... Тут студенты к нему, пытаясь уличить его во лжи... На что он ответил, что он слышал, что подкова помогает и тем кто в это не верит... Вот такой вот парадокс логики...
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4 н.
Vladimir Lioubimcev
Грэм наркоманил вместе с Зелькой.
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4 н.
Виктор Луговой
Так всё правильно, всё так и должно быть. Бог не на досках, не на пряжках поясных ремней, не на купюрах. Бог - нравственный закон внутри нас.
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4 н.
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