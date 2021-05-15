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Тамбовчане смогут поучаствовать в переписи населения на особых стационарных участках

Тамбовчане смогут поучаствовать в переписи населения на особых стационарных участках

В сентябре этого года в России пройдёт перепись населения. Поучаствовать в ней можно одним из трёх способов: дождаться дома переписчика, заполнить анкету самостоятельно на портале «Госуслуги» или сделать это на специальном стационарном участке.

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