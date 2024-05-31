Огненный ад для ВСУ у Белогоровки: «Солнцепёки» и «Грады» выжигают врага. Украинские военные с этого участка фронта в ЛНР снова жалуются, что Армия России продолжает наступление и наносит массированные удары.
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