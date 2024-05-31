Русская весна
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Русская весна

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  • Eduard
    Кто вас болтся? Какиенто немцы которые уже получали и не раз и и литовцы которые никто в этой жихни! Даже Украина их ...В бундесвере «при...
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    И чего это немчина запукала???...диарея подкрадывается?В бундесвере «при...
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Огненный ад для ВСУ у Белогоровки: «Солнцепёки» и «Грады» выжигают врага (ВИДЕО)

Огненный ад для ВСУ у Белогоровки: «Солнцепёки» и «Грады» выжигают врага (ВИДЕО)

Огненный ад для ВСУ у Белогоровки: «Солнцепёки» и «Грады» выжигают врага. Украинские военные с этого участка фронта в ЛНР снова жалуются, что Армия России продолжает наступление и наносит массированные удары.

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