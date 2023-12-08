Более 11 тысяч детей занимаются в бесплатных спортивных секциях в Карагандинской области

В Карагандинской области ежегодно растёт количество детей и подростков, занимающихся спортом. Этому способствует строительство новых объектов и госпрограмма подушевого финансирования спортивных кружков Artsport, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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