СК: Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми Следственный комитет РФ заинтересовался видео из Сети, на котором пенсионерку из Перми заставили убираться в парикмахерской.
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