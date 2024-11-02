За сутки границу Сирии и Ливана пересекли более 4,3 тыс. человек

Границу Сирии и Ливана за сутки пересекли более 4,3 тыс. человек. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) капитан I ранга Олег Игнасюк.