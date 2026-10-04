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Царьград

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Токаев похвалил Путина перед лицом врага России. Но с оговоркой: Ловкий финт оценил Делягин

Токаев похвалил Путина перед лицом врага России. Но с оговоркой: Ловкий финт оценил Делягин

Касым-Жомарт Токаев похвалил Владимира Путина перед лицом врага России. Но с оговоркой. Ловкий финт президента Казахстана оценил Михаил Делягин.

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