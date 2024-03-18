МИД КНР: Китай поздравляет Путина с победой на выборах

МИД Китая поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Отношения между двумя странами продолжат развиваться, заявил на брифинге в официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.
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