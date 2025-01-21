Приход Дональда Трампа к власти в США и объявленный им политический вектор – это чудовищный удар по всей социальной доктрине и ценностям, которых упорно придерживались правящие европейские лидеры, считает сенатор Алексей Пушков.
Пушков заявил об ужасе в ЕС из-за прихода Трампа к власти
Комментарии
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Ваша Светлость
А как же быть честным гомосекам, как теперь будет жить Марк Рютте, Эмик Макрон, Джастин Трюдо и остальные голубые? Что теперь, радуга перестанет быть символом глиномесов?
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19 час.
Eduard
Они не понимают как жить без указаний Вашингтона! Надеюсь кофе пить в Европе сами все еще могут?
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18 час.
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