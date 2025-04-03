То ли еще будет: Росстат объявил о рекордном росте числа россиян, довольных своей зарплатой

Хорошая первоапрельская шутка. Поэтому счастливые от Росстата и перекрываются микрокредитами, и не платят за коммуналку, а особо довольные покупают продукты в Светофоре.

НК

Наталья Конева

Вот трепачи!! И самим то не стыдно??хотя стыд - это не про них...