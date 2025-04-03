То ли еще будет: Росстат объявил о рекордном росте числа россиян, довольных своей зарплатой

БлокнотРУ У граждан России значительно вырос уровень удовлетворенности зарплатой, - сообщает Росстат, ссылаясь на результаты комплексного исследования условий жизни россиян, которое было проведено ведомством.
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