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То ли еще будет: Росстат объявил о рекордном росте числа россиян, довольных своей зарплатой

То ли еще будет: Росстат объявил о рекордном росте числа россиян, довольных своей зарплатой

БлокнотРУ У граждан России значительно вырос уровень удовлетворенности зарплатой, - сообщает Росстат, ссылаясь на результаты комплексного исследования условий жизни россиян, которое было проведено ведомством.

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Комментарии
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Татьяна Пономарева
Вранье чистейшей воды.
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1 д.
МБ
Максим Буров
Хорошая первоапрельская шутка. Поэтому счастливые от Росстата и перекрываются микрокредитами, и не платят за коммуналку, а особо довольные покупают продукты в Светофоре.
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19 час.
НК
Наталья Конева
Вот трепачи!! И самим то не стыдно??хотя стыд - это не про них...
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15 час.
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