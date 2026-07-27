Движение в боковом проезде Минской улицы ограничат с 27 июля до 19 февраля

Движение транспорта ограничат на участке бокового проезда улицы Минская с 27 июля 2026 года до 19 февраля 2027 года, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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