Минниханов и Рахмон обсудили перспективы экономического и культурного сотрудничества

Фото: © «Татар-информ» Сегодня в Душанбе состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии