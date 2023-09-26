«Военная хроника»: Массированного наступления у Работино не зафиксировано

На Работинском участке линии боевого соприкосновения и у самого населённого пункта Работино не удалось выявить того, чтобы нацистские формирования киевского режима занимались проведением массированных наступательных манёвров.
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