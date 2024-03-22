Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ШКИПЕР
    Ишь какой вы быстрый ! По вашему преступник только пукнул , а ФСБ уже в дверь , не надо быть наивным.Предполагаемые уб...
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Боррель: европейцы не будут умирать за Донбасс

Боррель: европейцы не будут умирать за Донбасс

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейцы не станут умирать за Донбасс.

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