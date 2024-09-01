Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Будни укро-ветеранов: Под Одессой обезьян с гранатой взорвал троих людей

Будни укро-ветеранов: Под Одессой обезьян с гранатой взорвал троих людей

Обилие обезьян с гранатами на улицах пока еще украинских городов — дело-то привычное. Норма, когда обезьяны заходят в магазины, набирают полные пакеты продуктов и уходят, не расплачиваясь, потому что у них оружие.

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