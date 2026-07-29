Оскароносного актера и певца Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах и связях с несовершеннолетними

Оскароносного актера и певца Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах и связях с несовершеннолетнимиБританские СМИ опубликовали новые обвинения в адрес оскароносного актера и фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето.
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