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Мелик Томас (34-й на драфте-2026) набрал 14 очков за одну четверть в игре с «Орландо»

Защитник Мелик Томас попал в « Кливленд » под 34-м номером на драфте-2026. Новичок ярко показал себя в Летней лиге и продолжает выглядеть перспективным «скорером» в предсезонных матчах.

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