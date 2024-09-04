В России появится школьная олимпиада по труду

Минпросвещения РФ установило проведение всероссийской школьной олимпиады по предмету “Труд” начиная с этого учебного года, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, рассказало РИА Новости.
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