Не были законными военными целями газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил представитель Федеральной прокуратуры Германии Штефан Шмидт на судебном процессе по делу об их подрыве в 2022 году, 15 октября передает немецкий телеканал N-tv.
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