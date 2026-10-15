Не были законными военными целями газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил представитель Федеральной прокуратуры Германии Штефан Шмидт на судебном процессе по делу об их подрыве в 2022 году, 15 октября передает немецкий телеканал N-tv.