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Путано и непонятно: интригующий сюр, способный ввести в заблуждение кого угодно

Путано и непонятно: интригующий сюр, способный ввести в заблуждение кого угодно

Саркастические работы Heinz Baumann.  Современный немецкий фотохудожник Хайнц Бауман (Hеinz Baumаnn) любит вводить зрителя в заблуждение создавая поистине интригующие работы, в которых образы и сюжеты так и остаются до конца неразгаданными, оставляя пространство для воображения и фантазии, ведь каждый понимает их по-своему и видит то, что хочет увидеть… Шторм.

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