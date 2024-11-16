Путано и непонятно: интригующий сюр, способный ввести в заблуждение кого угодно

Саркастические работы Heinz Baumann. Современный немецкий фотохудожник Хайнц Бауман (Hеinz Baumаnn) любит вводить зрителя в заблуждение создавая поистине интригующие работы, в которых образы и сюжеты так и остаются до конца неразгаданными, оставляя пространство для воображения и фантазии, ведь каждый понимает их по-своему и видит то, что хочет увидеть… Шторм.