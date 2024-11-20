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Нижегородская правда

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Терапевт Красильникова рассказала, как расшифровать показатели крови

Терапевт Красильникова рассказала, как расшифровать показатели крови

Общий анализ крови помогает выявить патологию ещё до постановки диагноза. Он может указывать на многие серьёзные состояния – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, инфекции, воспаления, внутренние кровотечения, аллергию и многое другое.

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