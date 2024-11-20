Терапевт Красильникова рассказала, как расшифровать показатели крови

Общий анализ крови помогает выявить патологию ещё до постановки диагноза. Он может указывать на многие серьёзные состояния – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, инфекции, воспаления, внутренние кровотечения, аллергию и многое другое.
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