Доклад британской разведки о возрождении СМЕРШ вызвал обсуждения в Европе

Но вместо «мировой популярности» и миллиона долларов к, незадачливому оператору достаточно быстро приехали люди в балаклавах защитного цвета с патчем на спине, где «черным по белому написано», что перед гражданином предстал тот самый СМЕРШ.
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