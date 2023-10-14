Аксёнов пообещал очистить Крым от чиновников-статистов

С 15 декабря власти Крыма начнут подводить итоги работы муниципальных чиновников. Об этом заявил глава РК Сергей Аксёнов в рамках совещания о проблемных вопросах городов и сёл республики, задача этого года — избавиться от чиновников-статистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии