Аксёнов пообещал очистить Крым от чиновников-статистов

С 15 декабря власти Крыма начнут подводить итоги работы муниципальных чиновников. Об этом заявил глава РК Сергей Аксёнов в рамках совещания о проблемных вопросах городов и сёл республики, задача этого года — избавиться от чиновников-статистов.