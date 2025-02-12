Совфед одобрил закон о «периоде охлаждения» при выдаче кредита

Совет федерации одобрил закон, вводящий «период охлаждения» по потребительским кредитам.Согласно закону при выдаче заемных средств вводится «период охлаждения», в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов – для сумм от 200 тысяч рублей и выше.