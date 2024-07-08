Итальянские умельцы превратили Буханку в дворец на колесах. Авто 1980 года заметили среди объявлений: его продают

На продажу в Италии выставлен дом на колесах, собранный на базе знаменитой Буханки УАЗ-452. Машину ввезли в Триестр более 40 лет назад, а мастера из ателье Shieppati превратили его в настоящий дворец, заодно сменив прожорливый бензиновый движок классики на итальянский дизель.
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