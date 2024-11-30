Экс-конгрессмен Гетц: принять Украину в НАТО было бы ужасной идеей

Принять Украину в Североатлантический альянс было бы ужасной идеей. Об этом написал в социальной сети X бывший конгрессмен Мэтт Гетц, отказавшийся от выдвижения на должность генерального прокурора Соединенных Штатов.
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