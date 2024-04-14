Армения продолжает медленно разрушать отношения с Россией, несмотря на «недооцененность» со стороны Запада

После недавней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с высокопоставленными представителями США и ЕС в Брюсселе, ориентированные на Запад части армянского общества и элиты оказались шокированы «щедростью» западных партнеров и сейчас «переваривают» результаты поездки главы правительства.