Армения продолжает медленно разрушать отношения с Россией, несмотря на «недооцененность» со стороны Запада

После недавней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с высокопоставленными представителями США и ЕС в Брюсселе, ориентированные на Запад части армянского общества и элиты оказались шокированы «щедростью» западных партнеров и сейчас «переваривают» результаты поездки главы правительства.
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