В МИД сообщили, что с начала года от гражданства России отказались 4,4 тысячи человек

В прошлом году показатель составлял 4,3 тысячи, подчеркнули в дипломатическом ведомствеРИА Новости со ссылкой на директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова пишет, что за первые девять месяцев 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек.
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