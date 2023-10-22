В МИД сообщили, что с начала года от гражданства России отказались 4,4 тысячи человек

В прошлом году показатель составлял 4,3 тысячи, подчеркнули в дипломатическом ведомствеРИА Новости со ссылкой на директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова пишет, что за первые девять месяцев 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек.