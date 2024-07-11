Смоленский следователь, криминалист и оперативник похоронили умершую старушку за ее счет

Следствие предполагает, что оперативники могли забрать значительную часть «гробовых» себе В Смоленске следователь, криминалист и оперативник нашли умершую бабушку и решили оплатить похороны ее же сбережениями.
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