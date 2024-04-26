6 особенностей самых подходящих шин для автопутешествий

Огромная у нас страна, везде стоит побывать. Тем более что лето и отпуска всё ближе.Но знаете, что может раздражать в долгих поездках? Помимо неудобного кресла, неугомонных детей и неумелых соседей по потоку? Шум! От него никуда не деться, если шины у вас… ну не очень.
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