6 особенностей самых подходящих шин для автопутешествий

Огромная у нас страна, везде стоит побывать. Тем более что лето и отпуска всё ближе.Но знаете, что может раздражать в долгих поездках? Помимо неудобного кресла, неугомонных детей и неумелых соседей по потоку? Шум! От него никуда не деться, если шины у вас… ну не очень.