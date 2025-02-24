В магазине среди бананов работники наткнулись на неожиданную находку: там сидела змея

Работники супермаркета в Нью-Гэмпшире наткнулись среди груза продуктов на неожиданность. Оказалось, что шипящий сюрприз совершил путешествие через половину планеты — редкая и очень ядовитая змея прибыла в Великобританию из Эквадора автостопом.