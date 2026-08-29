The Daily Telegraph: новая ракета России заблокировала порты Украины

Британская газета The Daily Telegraph сообщает, что новая русская ракета «Бандероль» стала причиной блокировки украинских портов на Черном море.
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