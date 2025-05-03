В Новороссийске после атаки БПЛА пострадали 5 человек, введен режим ЧС

За ночь уничтожены и перехвачены 170 дронов самолетного типа, рассказали в Минобороны России. Из них 96 сбиты над Крымом, 47 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью, по восемь — над Брянской и Курской областями, два — над Белгородской.