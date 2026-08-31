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Регионы России

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Центробанк прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5-14,6% в 2026 году

Центробанк прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5-14,6% в 2026 году

Банк России в рамках базового сценария прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 14,5–14,6% в 2026 году.

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