Центробанк прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5-14,6% в 2026 году

Банк России в рамках базового сценария прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 14,5–14,6% в 2026 году.
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