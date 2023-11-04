В России отмечают День народного единства

В России сегодня отмечается День народного единства. Государственный праздник был учрежден с 2005 года в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.
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