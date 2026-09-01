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Царьград

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Франция ждёт заседания СБ ООН по Украине в конце сентября

Франция ждёт заседания СБ ООН по Украине в конце сентября

Франция, принимая председательство в СБ ООН, ожидает, что в конце сентября пройдет заседание по Украине на 81-й сессии Генассамблеи.

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