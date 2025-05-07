Политика как он...
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Политика как она есть

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Индия назвала цели авиаударов по Пакистану

Индия назвала цели авиаударов по Пакистану

Индия провела операцию «Синдур» для предотвращения новых нападений террористов с Пакистана, получив соответствующие разведданные о готовящихся атаках на свою территорию, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.

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