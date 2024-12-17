МИД КНР: Политика Китая в отношении Республики Корея остается последовательной и стабильной

Пекин, 16 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в понедельник заявил, что Китай не будет комментировать внутренние дела Республики Корея /РК/, и подчеркнул, что политика Китая в отношении РК остается последовательной и стабильной.