Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

МИД КНР: Политика Китая в отношении Республики Корея остается последовательной и стабильной

Пекин, 16 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в понедельник заявил, что Китай не будет комментировать внутренние дела Республики Корея /РК/, и подчеркнул, что политика Китая в отношении РК остается последовательной и стабильной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх